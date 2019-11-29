Від ЗАЗ 965 тут залишилась сама лиш стилістика. Та виглядає робота кастомайзерів цілком гармонічно.

Фактично, перед нами Volkswagen New Beetle з унікальним склопластиковим кузовом в стилі “Запорожця”. Двигун розташований спереду, шасі та салон “Жука” залишились незмінними.

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Завдяки тому, що технічна складова німецького автомобіля зберіглась в оригінльному вигляді, у ЗАЗ-купе тепер є подушки безпеки, повний електропакет. Також цей факт забезпечує можливість без жодних проблем зареєструвати автомобіль у державних органах.

Салон оздоблений шкірою й алькантарою, є мультимедійна система з навігацією. Хромовані дзеркала і ковпаки коліс – китайського виробництва, причому призначені для “Волги” ГАЗ-21.

Лого ЗАЗ виготовлені на 3D-принтері, а заливна горловина бензобака захована під фальш-зябрами. Задні фари виготовлені на замовлення в стилі оригінальних ліхтарів Запорожця, однак повністю прозорі.



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