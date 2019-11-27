Ярослав Денисенко поставив собі на меті нелегку задачу, особливо зважаючи на те, що необхідних навичок не мав. Але впорався.

На початку роботи над проектом Ярослав, за його словами, самостійно міг, хіба що, поміняти колесо на машині, але в процесі опанував усі необхідні навички. Увесь проект обійшовся умільцю приблизно у 2000 доларів.

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Двигун від “Запорожця 968M” обійшовся у 50 доларів. З нього ця історія і розпочалась у травні 2017 року.

Рама і трансмісія – від “Дніпра”, передня вилка – від спортбайка, заднє колесо – від автомобіля. Цей байк зібраний з деталей, які не призначені працювати разом, але працюють. Список сучасних компонентав кастома включає передню фару, дорожчу за двигун, панель приладів та сидіння від Harley-Davidson.

Ярослав Денисенко детально розповідав про роботу над проектом на своєму каналі в YouTube. Від самого початку і до фінального відео вийшло півсотні роликів, котрі можуть стати наочним посібником для того, хто вирішить дістати з гаража забутий двигун від дідового “Запорожця” та збудувати щось подібне. Детальний список витрат представлений наприкінці відео.

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