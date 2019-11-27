Ярослав Денисенко поставил себе целью нелегкую задачу, особенно учитывая то, что необходимых навыков не имел. Но справился.

В начале работы над проектом Ярослав, по его словам, самостоятельно мог, разве что, поменять колесо на машине, но в процессе освоил все необходимые навыки. Весь проект обошелся умельцу примерно в 2000 долларов.

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Двигатель от “Запорожца 968M” обошелся в 50 долларов. С него эта история и началась в мае 2017 года.

Рама и трансмиссия – от Днепра, передняя вилка от спортбайка, заднее колесо от автомобиля. Этот байк собран из деталей, которые не предназначены работать вместе, но работают. Список современных компонентав кастома включает переднюю фару, более доругую, чем двигатель, панель приборов и сиденья от Harley-Davidson.

Ярослав Денисенко подробно рассказывал о работе над проектом на своем канале в YouTube. С самого начала и до финального видео получилось полсотни роликов, которые могут стать наглядным пособием для того, кто решит достать из гаража забытый двигатель от дедушкиного “Запорожца” и построить что-то подобное. Подробный список расходов представлен в конце видео.

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