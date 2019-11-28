20 балів за десятибальною шкалою!

Самий лише вигляд цього видовища моментально викликає депресію. І це лише п’ята година вечора, а значить автомагістраль ще довго виглядатиме так, як можна побачити у цьому відео.

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Населення Лос-Анджелеса – близько чотирьох мільйонів. В окрузі Лос-Анджелес (метрополії) проживає ще 10 мільйонів, за оцінкою 2018 року. І в більшої частини населення є автомобіль. Коли усі одночасно кудись вирушають, як на передодні Дня подяки, трапляється ось таке:



Панорама Лос-Анджелеса і однієї з головних магістралей – шосе 405 з 12 смугами, виглядає гнітюче. Усі прилеглі вулиці також заблоковані. І якщо ролик триває усього півхвилини, то усім, хто застряг в заторі, довелось провести у ньому не одну годину.

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