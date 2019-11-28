20 баллов по десятибалльной шкале!

Сам вид этого зрелища моментально вызывает депрессию. И это только пятый час вечера, а значит автомагистраль еще долго будет выглядеть так, как можно увидеть в этом видео.

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Население Лос-Анджелеса – около четырех миллионов. В округе Лос-Анджелес (метрополии) проживает еще 10 миллионов, по оценке 2018 года. И у большей части населения есть автомобиль. Когда все одновременно куда-то отправляются, как на кануне Дня благодарения, случается вот такое:

Панорама Лос-Анджелеса и одной из главных магистралей – шоссе 405 с 12 полосами, выглядит удручающе. Все близлежащие улицы также заблокированы. И если ролик длится всего полминуты, то всем, кто застрял в пробке, пришлось провести в нем не один час.

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