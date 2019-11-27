Механики команды Aston Martin Red Bull Racing из Формулы 1 – не новички в деле установления рекордов по скоростному пит-стопу, однако в условиях нулевой гравитации занимались этим впервые.

Не спрашивайте “зачем?”, ведь четкого ответа, скорее всего, нет даже у самих организаторов этой странной тренировки.

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В течение нынешнего сезона Формулы 1 команда Aston Martin Red Bull Racing установила три (!) рекорда пит-стопа. Последний из них был зафиксирован на Гран-при Бразилии, когда болид Макса Ферстаппена техникам удалось “переобуть” за невероятные 1,82 секунды. Но даже этого “Красным быкам” оказалось мало.

Чтобы осуществить нечто еще более невероятное и впечатляющее, команда из 16 инженеров отправилась в Центр подготовки космонавтов, прихватив с собой болид RB1 (сезона 2005 года) и 10 членов съемочной группы.

На борту самолета, который используется для подготовки космонавтов, на высоте 10 тысяч метров механики и провели замену колес на болиде. Невесомость была создана искусственно, благодаря пике самолета под углом в 45 градусов. Эффект длился 22 секунды, но, как мы знаем, на земле механики способны провести за это время одиннадцать пит-стопов.

Сколько времени заняла операция в невесомости – не сообщается, однако механики свое дело сделали, а операторы справились со своей работой, чтобы мы могли посмотреть коротенький, но впечатляющий видеоролик об этом.

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