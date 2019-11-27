Модель существует только в виртуальном мире, а увидеть космический корабль можно будет в очередном эпизоде эпопеи "Звездные войны", которая выйдет на большие экраны в следующем месяце.

18 декабря состоится мировая премьера нового эпизода “Звездных войн”, к работе над которым компания “Лукасфильм” привлекла дизайнеров немецкого автопроизводителя.

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По словам шеф-дизайнера штутгартской марки Михаэля Мауэра, оба мира, созданные Lucasfilm и Porsche, роднит схожая философия дизайна, пусть и не заметная с первого взгляда.

Имеющиеся изображения демонстрируют космолет с расцветкой в стиле дроида BB8 – одного из самых популярных персонажей саги. Компоновка звездолета оказалась “традиционной”: спереди размещена кабина и пассажирский отсек, а двигатели расположены в кормовой части.

Фото: космический корабль Porsche для “Звездных войн” / Porsche

О том, что Porsche займется созданием космического корабля для новых “Звездных войн”, стало известно в конце октября. Тогда производитель спорткаров опубликовал несколько тизерных изображений, а сейчас уже можем разглядеть детали звездолета.

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