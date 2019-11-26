Автором проекта является фирма Death Machines of London, а сам байк носит название Kenzo в честь первого гонщика из Азии, принявшего участие в гонках на острове Мэн.

Глядя на DMOL Kenzo, трудно поверить, что когда-то это был тяжелый круизер, а некоторым агрегатам уже более 40 лет.

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Death Machines of London называет Kenzo своим самым радикальным творением. Он сочетает очень хороший и одновременно агрессивный вид, изысканное убранство ручной работы и высокие технологии. Создатели кастом-байка перерабатывали его дважды, использовали различные техники для создания отдельных деталей – от 3D-печати до обработки с ЧПУ, точного травления, голографического освещения и фактически ручной работы кожаных деталей. Результат – впечатляющий.

Байк посвятили двум знаковым личностям: Хонда Тадакацу, который в 1570 году стал одним из самых уважаемых самураев Японии, и Кензо Тада, который провел в пути (корабль и поезд) полтора месяца, чтобы добраться из родной Японии на остров Мэн, где стал первым райдером из Азии.

Death Machines of London пришлось сильно попотеть над Kenzo, но силовой агрегат от байка 1977 года выпуска (Honda Gold Wing GL1000) оказался настолько удачным, что нуждался в минимуме доработок. "Это свидетельство инженерного мастерства Honda, что над 40-летним двигателем нужно было выполнить очень мало работы".

Фото: кастом байк Kenzo от Death Machines of London / Autoevolution

Мотоцикл DMOL Kenzo создан в единственном экземпляре и сейчас выставлен на продажу. Стоимость ожидаемо высокая – коло 72 350 долларов, но за такой шедевр можно было просить и больше.

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