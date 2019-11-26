Автором проекту є фірма Death Machines of London, а сам байк носить назву Kenzo на честь першого гонщика з Азії, що взяв участь у перегонах на острові Мен.

Дивлячись на DMOL Kenzo, важко повірити, що колись це був важкий круїзер, а деяким агрегатам вже більше 40 років.

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Death Machines of London називає Kenzo своїм найбільш радикальним творінням. Він поєднує надзвичайно гарний і водночас агресивний вигляд, вишукане оздоблення ручної роботи та високі технології. Творці кастом-байка переробляли його двічі, використовували різні техніки для створення окремих деталей – від 3D-друку до обробки з ЧПУ, точного травлення та голографічного освітлення та фактичної ручної роботи шкіряних деталей. Результат – вражаючий.

Байк присвятили двом знаковим особистостям: Хонда Тадакацу, який у 1570 році став одним з найбільш шанованих самураїв Японії, та Кензо Тада, котрий провів у дорозі (корабель та потяг) півтора місяці, аби дістатись з рідної Японії на острів Мен, де став першим райдером з Азії.

Death Machines of London довелось добряче попотіти над Kenzo, але силовий агрегат від байка 1977 року випуску (Honda Gold Wing GL1000) виявився настільки вдалим, що потребував мінімум доробок. “Це свідчення інженерної майстерності Honda, що над 40-річним двигуном потрібно було виконати дуже мало роботи”.

Фото: кастом байк Kenzo від Death Machines of London / Autoevolution

Мотоцикл DMOL Kenzo створений в єдиному екземплярі і зараз виставлений на продаж. Вартість очікувано висока – близько 72 350 доларів, але за такий шедевр можна було просити й більше.

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