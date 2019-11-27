Модель існує лише у віртуальному світі, а побачити космічний корабель можна буде у черговому епізоді епопеї "Зоряні війни", яка вийде на великі екрани наступного місяця.

18 грудня відбудеться світова прем’єра нового епізоду “Зоряних воєн”, для роботи над яким компанія “Лукасфільм” залучила дизайнерів німецького автовиробника.

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За словами шеф-дизайнера штутгартської марки Міхаеля Мауера, обидва світи, створені Lucasfilm і Porsche, ріднить схожа філософія дизайну, нехай і не помітна з першого погляду.

Доступні зображення демонструють космоліт із забарвленням у стилі дроїда BB8 – одного з найпопулярніших персонажів саги. Компонування зорельота виявилось “традиційним”: спереду розміщена кабіна та пасажирський відсік, а двигуни розташовані у кормовій частині.

Фото: космічний корабель Porsche для “Зоряних воєн” / Porsche

Про те, що Porsche займеться створенням космічного корабля для нових “Зоряних воєн”, стало відомо в кінці жовтня. Тоді виробник спорткарів оприлюднив кілька тізерних зображень, а зараз вже можемо роздивитись деталі зорельота.

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