Механіки команди Aston Martin Red Bull Racing з Формули 1 – не новачки у справі встановлення рекордів зі швидкісного піт-стопу, однак в умовах нульової гравітації займались цим вперше.

Не питайте “навіщо?”, адже чіткої відповіді, швидше за все, не мають навіть самі організатори цього дивного тренування.

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Протягом нинішнього сезону Формули 1 команда Aston Martin Red Bull Racing встановила три(!) рекорди піт-стопа. Останній з них був зафіксований на Гран-прі Бразилії, коли болід Макса Ферстаппена технікам вдалось “перевзути” за неймовірні 1,82 секунди. Та навіть цього “Червоним бикам” виявилось замало.

Аби здійснити щось ще більш неймовірне та вражаюче, команда з 16 інженерів подалась у Центр підготовки космонавтів, прихопивши з собою болід RB1 (сезону 2005 року) та 10 членів знімальної групи.

На борту літака, який використовується для підготовки космонавтів, на висоті 10 тисяч метрів механіки і провели заміну коліс на боліді. Невагомість була створена штучно, завдяки піке літака під кутом у 45 градусів. Ефект тривав 22 секунди, але, як ми знаємо, на землі механіки здатні провести за цей час одинадцять піт-стопів.



Скільки часу зайняла операція в невагомості – не повідомляється, однак механіки свою справу зробили, а оператори впорались зі своєю роботою, аби ми могли подивитись коротенький, але вражаючий, відеоролик про це.

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