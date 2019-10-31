Насправді, складнощі автори ролика створили собі самі, але від того його перегляд менш цікавим не буде.

Те, що можна побачити в рекламному ролику від шинного бренду Nitto, називається “Машина Голдберга” – це ланцюгова реакція, яка перетворює вкрай просту дію на складний процес.

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У ролику показано моделі шин, які використовуватиме про-пілот серії Formula Drift Райан Тюерк наступного сезону. Спочатку ми бачимо його самого за кермом бойової Toyota 86 з двигуном Ferarri. Однак автомобіль стоїть на домкраті, тож для того, щоб стартувати, Райану потрібно поставити машину на всі чотири колеса.



Піротехніка, “лаборанти”, дрон, сокира, лопата, пейнтбольна гвинтівка, тенісні м’ячики і ще безліч речей, разом з шинами Nitto, звичайно, утворюють ланцюгову реакцію, яка й приводить до потрібного результату. У ролику можна побачити шини Nitto Ridge Grappler, NT01 та нову модель NT420V.

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