На самом деле, сложности авторы ролика создали себе сами, но от того его просмотр менее интересным не будет.

То, что можно увидеть в рекламном ролике от шинного бренда Nitto, называется “Машина Голдберга” – это цепная реакция, которая превращает крайне простое действие в сложный процесс.

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В ролике показаны модели шин, которые будет использовать про-пилот серии Formula Drift Райан Тюерк следующего сезона. Сначала мы видим его самого за рулем боевой Toyota 86 с двигателем Ferarri. Однако автомобиль стоит на домкрате, поэтому для того, чтобы стартовать, Райану нужно поставить машину на все четыре колеса.

Пиротехника, “лаборанты”, дрон, топор, лопата, пейнтбольная винтовка, теннисные мячики и еще множество вещей, вместе с шинами Nitto, конечно, образуют цепную реакцию, которая и приводит к нужному результату. В ролике можно увидеть шины Nitto Ridge Grappler, NT01 и новую модель NT420V.

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