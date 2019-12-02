Незамінна річ для тих, хто любить посьорбувати каву на швидкості за 200 км/год.

Баварці навіть показували нам свої концептуальні підстаканники, але мало хто звернув на них увагу, не кажучи вже про те, щоб здогадатись, що це. Мова про концепт електричного купе BMW Vision M Next і його футуристичний тримач для напоїв.

Також цікаво: BMW заявляє, що до 2030 року запас ходу електрокарів буде вдвічі більшим за нинішній

Vision M Next був представлений ще влітку, однак про інноваційну “фішку” його салону баварці вирішили розповісти лише зараз. Як пояснив дизайнер концепту Хосе Альберто Касас Пенья, підстаканники вміють автоматично змінювати положення, в залежності від конкретної ситуації, аби рідина не розлилась та не забруднила інтер'єр авто чи одяг пасажирів.

Фото: BMW Vision M Next Concept з “гіропідстаканниками” / BMW

Конструкція підстаканників BMW передбачає їх вільний підвіс та гіроскопи. Завдяки цьому, ємність з напоєм нахиляється у протилежний бік від вектора сили і рідина залишається у ньому непорушною. Зважаючи на те, що концепт BMW Vision M Next передбачає прискорення з місця до 100 км/год за 3 секунди, такі підстаканники йому просто конче необхідні. Та й іншим швидким моделям марки не завадять.

Також цікаво: Аеродинаміка Tesla Cybertruck виявилась кращою, ніж у традиційних пікапів