Прогнози баварців обгрунтовані результатами масштабних лабораторних досліджень. А значить, до початку наступної декади батареї нового покоління вже будуть працювати в серійних автомобілях BMW.

Враховуючи темпи розвитку індустрії, десять років – значний відрізок часу. Та й німецький автовиробник навряд чи робив би подібні заяви без упевненості в їх реальності. Середній запас ходу для нинішніх електрокарів – близько 300 кілометрів. Шість сотень на одному заряді звучить значно заманливіше. А як щодо 1200?

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BMW прочинила двері у свій дослідницький центр у Мюнхені, де кращі науковці баварців працюють над важливим завданням: розробкою батарей завтрашнього дня.

Фото: дослідницький центр розробки тягових акумуляторів BMW / BMW

Німецький концерн прагне поліпшити абсолютно усі характеристики тягових акумуляторів: габарити (щільність), максимальну потужність, термін служби, безпеку, швидкість зарядки, собівартість та теплові показники. Аби досягти поставлених цілей, науковці експериментують з матеріалами та складовими компонентами батарей.



Лабораторія працює вже якийсь час і науковці мають певні результати, котрі дозволяють BMW оприлюднювати сміливі прогнози. У деталі керівництво концерну не вдається, однак BMW i3 здатен долати на одному заряді до 310 км (WLTP), що, при подвоєнні, дає 620 кілометрів. Цифра не надто вражаюча, однак i3 оснащений акумулятором на 42,2 кВт/год, а у BMW i4 2021 буде батарея на 80 кВт/год і запас ходу близько 600 кілометрів. От якщо баварцям вдасться збільшити ці цифри вдвічи – від покупців відбою не буде.

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