Прогнозы баварцев обосновані результатами масштабных лабораторных исследований. А значит, до начала следующей декады батареи нового поколения уже будут работать в серийных автомобилях BMW.

Учитывая темпы развития индустрии, десять лет – значительный отрезок времени. И немецкий автопроизводитель вряд ли делал подобные заявления без уверенности в их реальности. Средний запас хода для нынешних электрокаров – около 300 километров. Шесть сотен на одном заряде звучит значительно заманчивее. А как насчет 1200?

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BMW приоткрыла дверь в свой исследовательский центр в Мюнхене, где лучшие ученые баварцев работают над важной задачей: разработкой батарей завтрашнего дня.

Фото: исследовательский центр разработки тяговых аккумуляторов BMW / BMW

Немецкий концерн стремится улучшить абсолютно все характеристики тяговых аккумуляторов: габариты (плотность), максимальную мощность, срок службы, безопасность, скорость зарядки, себестоимость и тепловые характеристики. Чтобы достичь поставленных целей, ученые экспериментируют с материалами и составляющими компонентами батарей.

Лаборатория работает уже некоторое время и ученые получили определенные результаты, которые позволяют BMW обнародовать смелые прогнозы. В детали руководство концерна не удается, однако BMW i3 способен преодолевать на одном заряде до 310 км (WLTP), что, при удвоении, дает 620 километров. Цифра не слишком впечатляющая, однако i3 оснащен аккумулятором на 42,2 кВт/ч, а в BMW i4 2021 будет батарея на 80 кВт/ч и запас хода около 600 километров. Вот если баварцам удастся увеличить эти цифры вдвое – от покупателей отбоя не будет.

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