Незаменимая вещь для тех, кто любит прихлебывать кофе на скорости за 200 км/ч.

Баварцы даже показывали нам свои концептуальные подстаканники, но мало кто обратил на них внимание, не говоря уже о том, чтобы догадаться, что это. Речь о концепте электрического купе BMW Vision M Next и его футуристическом держателе для напитков.

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Vision M Next был представлен еще летом, однако об инновационной "фишке" его салона баварцы решили рассказать только сейчас. Как объяснил дизайнер концепта Хосе Альберто Касас Пенья, подстаканники умеют автоматически изменять положение, в зависимости от конкретной ситуации, чтобы жидкость не разлилась и не испачкала интерьер автомобиля или одежду пассажиров.

Фото: BMW Vision M Next Concept с "гироподстаканниками" / BMW

Конструкция подстаканников BMW предусматривает их свободный подвес и гироскопы. Благодаря этому, емкость с напитком наклоняется в противоположную сторону от вектора силы и жидкость остается в нем незыблемой. Несмотря на то, что концепт BMW Vision M Next предусматривает ускорение с места до 100 км/ч за 3 секунды, такие подстаканники ему просто очень необходимы. И другим быстрым моделям марки не помешают.

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