Спойлер: бензобак коштує $43 000.

Для більшості людей у світі цифри, які можна побачити у прайсі Bugatti є неймовірними, навіть шокуючими. Можливо тому вартість фірмових запчастин довгий час була таємницею.

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Завдяки нещодавній появі програми сертифікації EPA від 2014 року, ми маємо змогу поглянути на те, що раніше бачили лише ті, хто підписував чек за ремонт Veyron. Ось кілька цікавих цифр від Bugatti.

Фото: ціни на запчастини для Bugatti Veyron 2014 року у Франції / Сarscoops

Однією з найдорожчих деталей гіперкара вартістю у півтора мільйони євро є паливний бак. Ця деталь Bugatti Veyron оцінюється у 17 904 євро, однак його обов’язкове встановлення професіоналами Bugatti обійдеться ще у 20 тисяч, тому загальний цінник складає 37 904 євро. Це приблизно рівняється вартості новенького Mercedes-AMG A35…

Також цікаві цифри можна побачити за заміну деяких дрібних запчастин. Наприклад, заміна датчиків підвищеного тиску (таких самих, як у VW Golf GTI та Audi A3) вартістю усього 16,50 євро обійдеться власнику у 1600 євро.

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