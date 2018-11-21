Французький виробник гіперкарів святкує ювілей у 110 років і на честь знаменної події приготував для себе та шанувальників бренду подарунок у вигляді ексклюзивного шанпанського.

У 2019 році компанія Bugatti святкуватиме 110-річчя і до ювілею випустила унікальне шампанське в пляшці з карбону, що так і зветься: Champagne Carbon Bugatti ƎB.01.

Вишукане ігристе вино було створене компанією, гідною самої “Бугатті”, адже Champagne Carbon ексклюзивно поставляє шампанське на подіум Формули 1. Одна пляшка такого вина може коштувати кілька тисяч доларів.

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Champagne Carbon Bugatti ƎB.01 на 90% складається з винограду сорту Шардоне, а на 10% – з винограду сорту Піно Нуар.

Фото: Штефан Вінкельманн (зліва) та Олександр Меа з Champagne Carbon/ Bugatti

Шампанське ƎB.01 почнуть продавати в 2019 року, однак вартість пляшки широкому загалу поки не розголошується, та, зважаючи на унікальність продукту, навряд чи це буде скромна цифра. Гарна новина: виробництво буде не штучним і купити його зможуть не лише клієнти Bugatti, а й відвідувачі винних бутіків Champagne Carbon.

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