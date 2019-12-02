"Карбон-Шірон" вийде в двох версіях загальним накладом у 20 екземплярів.

Французька марка навесні представила єдиний в своєму роді гіперкар La Voiture Noir, котрий став найдорожчим автомобілем зі створених Bugatti. Створений на честь легендарного купе 1950-х, він і сам швидко став іконою, а отже тепер можна присвячувати особливі версії моделей йому.

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Bugatti Chiron Noire Sportive та Chiron Noire Élégance – суть одне, але в першому випадку кузов гуперкара демонструє свій карбоновий підшкірок і матові поверхі, а в другому він вкритий чорною фарбою і густим шаром лаку.

Версія Noire Sportive являє собою зразок абсолютної темряви, єдиним проблиском в якій є срібний логотитп марки. Noire Élégance відрізняється полірованим алюмінієвим молдингом, що опоясує двері, та блискучими колісними дисками.

В інтер'єрі обох версій Chiron використовуються матеріали виключно чорного кольору і багато карбону. В моторному відсіку працює W16-турбо потужністю у 1500 к.с.

Bugatti оголосила про наміри випустити 20 екземплярів чорних Chiron Noir, а розпочати роботу над ними планує у другому кварталі наступного року. Вартість Bugatti Chiron Noire починається від 3 мільйонів євро.

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