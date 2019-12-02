"Карбон-Широн" выйдет в двух версиях общим тиражом в 20 экземпляров.

Французская марка весной представила единственный в своем роде гиперкар La Voiture Noir, который стал самым дорогим автомобилем из созданных Bugatti. Созданный в честь легендарного купе 1950-х, он и сам быстро стал иконой, а значит теперь можно посвящать особые версии моделей ему.

Смотрите также: Tesla Cybertruck впервые среди белого дня проехала по улицам города: видео

Bugatti Chiron Noire Sportive и Chiron Noire Élégance – суть одна, но в первом случае кузов гуперкара демонстрирует свое карбоновое нутро и матовые поверхности, а во втором он покрыт черной краской и густым слоем лака.

Версия Noire Sportive представляет собой образец абсолютной темноты, единственным проблеском в которой является серебряный логотитп марки. Noire Élégance отличается полированным алюминиевым молдингом, что опоясывает двери, и блестящими колесными дисками.

В интерьере обеих версий Chiron используются материалы исключительно черного цвета и много карбона. В моторном отсеке работает W16-турбо мощностью в 1500 л.с.

Bugatti объявила о намерениях выпустить 20 экземпляров черных Chiron Noir, а начать работу над ними планирует во втором квартале следующего года. Стоимость Bugatti Chiron Noire начинается от 3 миллионов евро.

Также интересно: Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition разве что не летает