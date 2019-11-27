Спецверсия суперкара создана в честь ниционального авиаперевозчика и сверхзвукового пассажирского лайнера "Конкорд". Модель выпустят ограниченным тиражом в 10 единиц.

Новинка стала последней в серии особенных моделей коллекции Aston Martin Wings, посвященных авиации. Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition присоединился к Vanquish S Red Arrows Edition, Vantage Blades Edition и V12 Vantage S Spitfire 80.

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Сверхзвуковой пассажирский лайнер Concorde совершил свой финальный рейс в ноябре 2003 года, после чего борт G-BOAE, принадлежавший авиакомпании British Airways, занял место в музее Bristol Aerospace. И официальный дилер марки Aston Martin именно в Бристоле станет единственным, кому разрешено продавать DBS Superleggera Concorde Edition. Правда, стоимость спецмодели пока не названа. За обычный DBS Superleggera дилеры просят от 270 тысяч евро.

Суперкар получил ливрею в фирменных цветах British Airways, фирменный логотип Speedmarque, алюминиевые фигурки в передних крыльях, силуэт лайнера на крыше из углепластика и табличку “G-BOAE” на порогах. Внутри о связи с “Конкордом” и “Британскими авиалиниями” напоминают логотипы Concorde и Speedmarque на передних креслах, кожаный ремешок с пряжкой в виде самолета, надписи “2,04 маха” (2434 км/ч) и “60 000 футов” (18,29 км), которые обозначают скорость и высоту самолета, а также графическое изображение “преодоление звукового барьера”, нанесенное на алькантару потолка. Также присутствует значок Q by Aston Martin.

Фото: Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition / Aston Martin

Главной же особенностью отделки интерьера стали переключатели коробки передач под рулем – они изготовлены из титанового сплава и раньше были лопастями турбины Concorde.

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