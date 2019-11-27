Спецверсія суперкара створена на честь ніціонального авіаперевізника та надзвукового пасажирського лайнера "Конкорд". Модель випустять обмеженим накладом у 10 одиниць.

Новинка стала останньою в серії особливих моделей колекції Aston Martin Wings, присвячених авіації. Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition приєднався до Vanquish S Red Arrows Edition, Vantage Blades Edition та V12 Vantage S Spitfire 80.

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Понадзвуковий пасажирський лайнер Concorde здійснив свій фінальний рейс у листопаді 2003 року, після чого борт G-BOAE, що належав авіакомпанії British Airways, зайняв місце в музеї Aerospace Bristol. І офіційний дилер марки Aston Martin саме в Брістолі стане єдиним, кому дозволено продавати DBS Superleggera Concorde Edition. Щоправда, вартість спецмоделі поки не названа. За звичайний DBS Superleggera дилери просять від 270 тисяч євро.

Суперкар отримав ліврею в фірмових кольорах British Airways, фірмовий логотип Speedmarque, алюмінієві фігурки в передніх крилах, силует лайнера на даху з вуглепластика і табличку “G-BOAE” на порогах. Всередині про зв’язок з “Конкорд” та “Британськими авіалініями” нагадують логотипи Concorde та Speedmarque на передніх кріслах, шкіряний ремінець з “пряжкою” у вигляді літака, написи “2,04 маха” (2434 км/год) та “60 000 футів” (18,29 км), котрі позначають швидкість і висоту літака, а також графічне зображення “подолання звукового бар’єру”, нанесене на алькантару стелі. Також присутній значок Q by Aston Martin.

Фото: Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition / Aston Martin

Головною ж особливістю оздоблення інтер’єру стали перемикачі коробки передач під кермом – вони виготовлені з титанового сплаву і раніше були лопатями турбіни Concorde.

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