Час радіти тим, кому вже встигли набриднути їхні Bentayga, Cayenne, Urus та Cullinan.

Перший за 106 років історії марки Aston Martin позашляховик нарешті повністю розкритий. Як і його конкуренти, DBX скоріше суперкар з підвищеною прохідністю, наж повноцінний джип. Виробник описує його, як “гран-турізмо з ширшими можливостями”.

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Aston Martin, слідом за Porsche, Lamborghini, Bentley та Rolls-Royce, віднині має в лінійці кросовер. “Урус” та “Бентайга” визначені як головні ринкові суперники Aston Martin DBX, хоча за габаритами новачок трохи поступається їм обом: довжина кросовера – 5039 мм, ширина – 1998 мм, висота – 1680 мм.

Фото: Aston Martin DBX 2020 / Aston Martin

Легкий кузов з композитних матеріалів, великі (22 дюйми в базій версії) колеса, обтічний стрімкий силует з фірмовим “качиним хвостиком” на кормі – усе видає в ньому типовий Aston Martin. Та є й дещо своєрідне, сучасне: мінімум виступаючих елементів на кузові, відсутність заднього склоочищувача (його роботу виконує стиснене повітря), заховані під кромку дверей ущільнювачі, які роблять невидимим перехід між склом та кузовом і скляні накладки на стійках, що створюють візуальний ефект єдиної поверхні.

Aston Martin DBX чимало компонентів запозичив у концерна Daimler. Під капотом у нього мотор AMG V8 4.0 з парою турбін, яким вже оснащують моделі Vantage та DB11. Для DBX його розігнали до 550 к.с. і 700 Нм. Дев'ятиступеневий “автомат” і роздавальна коробка з муфтою підключення передньої осі майже ідентичні тим, що працюють у Mercedes GLE. Однак приводні вали і міжколісні диференціали у DBX свої, причому задній диференціал – з електроннокерованим блокуванням. Своя у “Астона” і платформа, на відміну від Urus та Bentayga, збудованих на шасі Touareg. Пневматична підвіска з адаптивними амортизаторами забезпечує мінімальний крен в поворотах і регулювання дорожнього просвіту від 140 до 235 мм.

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За динамічними характеристиками Aston Martin DBX виявився трохи слабкішим, ніж 650-сильний Lamborghini Urus: від 0 до 100 км/год британський кросовер прискорюється за 4,5 секунди, максимальна швидкість – 291 км/ч, тоді як італійський суперник має показники 3,6 секунди і 305 км/год. 550-сильний Bentayga за динамікою майже ідентичний своєму земляку.

Фото: інтер’єр Aston Martin DBX / Aston Martin

Салон DBX пропонує 5 повноцінних місць. У стандартну комплектацію включені шкіряна обробка (тканина – опція), тризонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь і панорамний дах. Приладова панель – 12,3-дюймовий екран, мультимедійний комплекс – з 10,25-дюймовим екраном, додатковою сенсорною панеллю управління на центральному тунелі, голосовими командами і сумісністю з персональними гаджетами на Android та іOS.

Багажник кросовера вміщує 632 літра поклажі, збільшити вантажний простір можна складанням спинок сидінь, розділених в пропорції 40:20:40. DBX здатен буксирувати причіп масою до 2,7 тонни.



Aston Martin налагодить випуск DBX на заводі в Сент-Атан і планує збирати спочатку по 5000 кросоверів на рік, поступово нарощуючи обсяг до 15 тисяч. США, Близький Схід і Китай є головними ринками для Aston Martin DBX, для кожної країни визначений точний обсяг доступних для продажу машин. Рекомендована виробником вартість базової моделі для Британії – 158 тисяч фунтів, для Німеччини – 193 500 євро, а для США – 189 900 доларів. Прийом замовлень вже розпочався, а машини клієнти почнуть отримувати у другому кварталі 2020 року. Згодом гамма DBX буде доповнена гібридною модифікацією та, можливо, версією з бітурбомотором V12.

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