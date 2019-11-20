Компанія Mercedes-Benz поділилася тизером ультрарозкішного Maybach GLS

Напередодні прем'єри Mercedes-Maybach GLS виробник публікує затемнений знімок носової частини позашляховика. Від звичайного GLS розкішна версія буде відрізнятися радіаторними гратами з вертикальними ламелями, оригінальним переднім бампером з сріблястою структурою і виступаючою трипроменевою зіркою на капоті.

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По єдиному офіційному зображенню можна зробити певні висновки, проте в об'єктив фотошпигунів позашляховий Mercedes-Maybach вже попадався, і загальна концепція моделі не є секретом.

На відміну від люкс-версії седана S-Class, який виділяється подовженою колісною базою, кузов Mercedes-Maybach GLS такий же, як у стандартних модифікацій. Ймовірно, ідентифікувати Maybach зовні можна буде тільки по іншому оформленню бамперів, патрубків вихлопної системи і оригінальним колісним дискам.

Очікується, що люкс-версію GLS випустять з салоном в чотиримісному виконанні. Кроссовер оснастять мультиконтурними кріслами другого ряду з вентиляцією і масажем, спеціальними оздоблювальними матеріалами, додаткової шумоізоляцією, семидюймовими планшетами для пасажирів і чотиризонним клімат-контролем. Крім того, інтер'єр прикрасять фірмовим декором з символікою Maybach.

Про гаму силових агрегатів ультра-розкішного GLS нічого не відомо. Поки найпотужніший "п'ятсот вісімдесятий” GLS комплектується мікро-гібридною силовою установкою з чотирилітровим восьмициліндровм турбомотором на 490 кінських сил (крутний момент 699 Нм). Для “Майбаха” були зареєстровані індекси 600 і 680, так що під капотом топового GLS може з'явитися і інший двигун.

Публічна прем'єра Mercedes-Maybach GLS відбудеться на автосалоні в Гуанчжоу 21 листопада. Збирати розкішний позашляховик будуть на заводі Daimler в США: вже оголошено, що модель стане найдорожчим масовим автомобілем, що випускається в Північній Америці.

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