Компания Mercedes-Benz поделилась тизером ультрароскошного Maybach GLS

Накануне премьеры Mercedes-Maybach GLS производитель публикует затемненный снимок носовой части внедорожника. От обычного GLS роскошная версия будет отличаться радиаторной решеткой с вертикальными ламелями, оригинальным передним бампером с серебристой структурой и выступающей трехлучевой звездой на капоте.

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По единственному официальном изображению можно сделать определенные выводы, однако в объектив фотошпионов внедорожный Mercedes-Maybach уже попадался, и общая концепция модели не является секретом.

В отличие от люкс-версии седана S-Class, который выделяется удлиненной колесной базой, кузов Mercedes-Maybach GLS такой же, как у стандартных модификаций. Вероятно, идентифицировать Maybach внешне можно будет только по другому оформлению бамперов, патрубков выхлопной системы и оригинальным колесным дискам.

Ожидается, что люкс-версию GLS выпустят с перекомпонированным салоном в четырехместном исполнении. Кроссовер оснастят мультиконтурными креслами второго ряда с вентиляцией и массажем, специальными отделочными материалами, дополнительной шумоизоляцией, семидюймовыми планшетами для пассажиров и четырехзонным климат-контролем. Кроме того, интерьер украсят фирменным декором с символикой Maybach.

О гамме силовых агрегатов ультра-роскошного GLS ничего не известно. Пока что самый мощный "Пятьсот восьмидесятый" GLS комплектуется микро-гибридной силовой установкой с четырехлитровым восьмицилиндровым турбомотором на 490 лошадиных сил (крутящий момент 699 Нм). Для "Майбаха" были зарегистрированы индексы 600 и 680, так что под капотом топового GLS может появиться и другой двигатель.

Публичная премьера Mercedes-Maybach GLS состоится на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября. Собирать роскошный внедорожник будут на заводе Daimler в США: уже объявлено, что модель станет самым дорогим массовым автомобилем, выпускаемым в Северной Америке.

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