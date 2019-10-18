По классу это такие же модели, как популярные "Богданы".

Уже в конце текущего года Запорожский автомобильный завод выпустит первые образцы нового автобуса малого класса А09 на агрегатной базе Mercedes-Benz.

Это первая модель автобуса на таком шасси – ранее ЗАЗ выпускал продукцию на базе моделей из Азии. В данный момент идет процесс его сертификации, а серийное производство начнется в декабре 2019 года.

Автобус ЗАЗ А09 пассажировместимостью 36 человек оснащается шасси и двигателем Mercedes-Benz 4D34i рабочим объемом 3,9 л экологического класса Евро 5. Объемы производства этой модели автобуса будут зависеть от конъюнктуры рынка, законодательных и экономических факторов.

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В текущем году также будет изготовлен и сертифицированный первый образец модели А18 – 12-метровый низкопольный городской автобус вместимостью 104 человека, в том числе 29 сидячих мест. Эта модель заказана польским партнером ЗАЗ, и после поставки в Польшу первого автобуса с целью проверки его характеристик завод рассчитывает на серийный заказ.

В настоящее время на мощностях ЗАЗа выпускаются автобусы различных модификаций: кроме А08 пассажировместимостью 28 человек, это, в частности, городской низкопольный автобус А10 для 60 человек (где 28 сидячих мест и 1 место для людей с ограниченными возможностями).

В производстве автобусов используются агрегаты, материалы и комплектующие украинских производителей, стран ЕС, Турции, Индии, Беларуси, а также компоненты собственного производства.

На сегодня в производстве автобусов задействовано около 200 работников, автокомпонентов – около 300, других направлений деятельности – 300 человек.

Напомним, что украинский автопром вдвое увеличил производство.