Такой показатель стал возможным за счет низкой базы по сравнению с прошлым годом.

Согласно статистике ассоциации "Укратопром", в сентябре 2019 года в Украине было выпущено 960 легковых авто. Все они были собраны крупноузловым методом на заводе “Еврокар”, и все они – под брендом Skoda. Ни один другой завод легковых авто в нашей стране не работает. По сравнению с сентябрем 2018 года это вдвое больший показатель.

Что касается производства автобусов, то ситуация противоположная. За весь август собрали всего 92 автобуса силами пяти заводов. В частности, на Черниговском автозаводе корпорации "Эталон" ситуация 37 шт. "Черкасский автобус" выпустил 35 автобусов, на Часивоярском заводе сделали 9 шт., ЗАЗ отчитался о 6 автобусах и еще 5 шт. было произведено корпорацией "Богдан".

Всего с января по сентябрь 2019 года в Украине произведено 5283 ед. автотранспортных средств или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них легкових 4579 шт. (+4%), коммерческих – 81 шт. (–31%), автобусов – 623 шт. (+6%).

Напомним, что авторынок в сентябре оказался меньше, чем в августе.