Такий показник став можливим за рахунок низької бази порівняння в минулому році.

Згідно статистики асоціації "Укравтопром", у вересні 2019 року в Україні було випущено 960 легкових авто. Усі вони були зібрані великовузловим методом на заводі "Єврокар", і усі вони – під брендом Skoda. Жоден інший завод легкових авто в нашій країні не працює. В порівнянні з вереснем 2018 року це вдвічі більший показник.

Щодо виробництва автобусів, то тут протилежна ситуація. За весь серпень зібрали всього 92 автобуси силами п'яти заводів. Зокрема, на Чернігівському автозаводі корпорації "Еталон" – 37 шт. "Черкаський автобус" випустив 35 автобусів, на Часівоярському заводі зробили 9 шт., ЗАЗ відзвітував про 6 автобусів і ще 5 шт. було вироблено корпорацією "Богдан".

Всього з січня по вересень 2019 року в Україні виготовлено 5283 од. автотранспортних засобів або на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них легкових– 4579 шт. (+4%), комерційних – 81 шт. (-31%), автобусів – 623 шт. (+6%).

Нагадаємо, що авторинок в вересні виявився меншим, ніж у серпні.