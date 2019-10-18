За класом це такі ж моделі, як популярні "Богдани".

Вже в кінці поточного року Запорізький автомобільний завод випустить перші зразки нового автобуса малого класу А09 на агрегатній базі Mercedes-Benz.

Це перша модель автобуса на такому шасі – раніше ЗАЗ випускав продукцію на базі моделей з Азії. В даний момент йде процес його сертифікації, а серійне виробництво розпочнеться в грудні 2019 року.

Автобус ЗАЗ А09 пасажиромісткістю 36 чоловік оснащується шасі та двигуном Mercedes-Benz 4D34i робочим об'ємом 3,9 л екологічного класу Євро 5. Обсяги виробництва цієї моделі автобуса залежатимуть від кон'юнктури ринку, законодавчих та економічних чинників.

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В поточному році також буде виготовлений і сертифікований перший зразок моделі А18 - 12-метрового низькопідлогового міського автобуса пасажиромісткістю 104 особи, в тому числі 29 сидячих місць. Ця модель замовлена польським партнером ЗАЗ, і після поставки в Польщу першого автобуса з метою перевірки його характеристик завод розраховує на серійний замовлення.

В даний час на потужностях ЗАЗу випускаються автобуси різних модифікацій: крім А08 пасажиромісткістю 28 чоловік, це, зокрема, міський низькопідлоговий автобус А10 для 60 осіб (де 28 сидячих місць і 1 місце для людей з обмеженими можливостями).

У виробництві автобусів використовуються агрегати, матеріали та комплектуючі українських виробників, країн ЄС, Туреччини, Індії, Білорусі, а також компоненти власного виробництва.

На сьогодні у виробництві автобусів задіяно близько 200 працівників, автокомпонентів - близько 300, інших напрямків діяльності - 300 осіб.

Нагадаємо, що український автопром вдвічі збільшив виробництво.