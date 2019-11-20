Время радоваться тем, кому уже успели надоесть их Bentayga, Cayenne, Urus и Cullinan.

Первый за 106 лет истории марки Aston Martin внедорожник наконец полностью раскрыт. Как и его конкуренты, DBX скорее суперкар с повышенной проходимостью, чем полноценный джип. Производитель описывает его, как “гран-туризмо с более широкими возможностями”.

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Aston Martin, вслед за Porsche, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce, отныне имеет в линейке кроссовер. “Урус” и “Бентайга” определены как главные рыночные соперники Aston Martin DBX, хотя по габаритам новичок немного уступает им обоим: длина кроссовера – 5 039 мм, ширина – 1 998 мм, высота – 1 680 мм.

Фото: Aston Martin DBX 2020 / Aston Martin

Легкий кузов из композитных материалов, большие (22 дюйма в базий версии) колеса, обтекаемый стремительный силуэт с фирменным “утиным хвостиком” на корме – все выдает в нем типичный Aston Martin. Но есть и нечто своеобразное, современное: минимум выступающих элементов на кузове, отсутствие заднего стеклоочистителя (его работу выполняет сжатый воздух), спрятаны под кромку дверей уплотнители, которые делают невидимым переход между стеклом и кузовом и стеклянные накладки на стойках, которые создают визуальный эффект единой поверхности.

Aston Martin DBX немало компонентов позаимствовал у концерна Daimler. Под капотом у него мотор AMG V8 4.0 с парой турбин, которым уже оснащают модели Vantage и DB11. Для DBX его разогнали до 550 л.с. и 700 Нм. Девятиступенчатый "автомат" и раздаточная коробка с муфтой подключения передней оси почти идентичны тем, что работают в Mercedes GLE. Однако приводные валы и межколесные дифференциалы у DBX свои, причем задний дифференциал – с электронноуправляемой блокировкой. Своя у “Астона” и платформа, в отличие от Urus и Bentayga, построенных на шасси Touareg. Пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами обеспечивает минимальный крен в поворотах и регулировку дорожного просвета от 140 до 235 мм.

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За динамическими характеристиками Aston Martin DBX оказался чуть слабее, чем 650-сильный Lamborghini Urus: с 0 до 100 км/ч британский кроссовер ускоряется за 4,5 секунды, максимальная скорость – 291 км/ч, тогда как итальянский соперник имеет показатели 3,6 секунды и 305 км/час. 550-сильный Bentayga по динамике почти идентичен своему земляку.

Фото: интерьер Aston Martin DBX / Aston Martin

Салон DBX предлагает 5 полноценных мест. В стандартную комплектацию включены кожаная отделка (ткань – опция), трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и панорамная крыша. Приборная панель – 12,3-дюймовый экран, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым экраном, дополнительной сенсорной панелью управления на центральном тоннеле, голосовыми командами и совместимостью с персональными гаджетами на Android и іОЅ.

Багажник кроссовера вмещает 632 литра клади, увеличить грузовое пространство можно складыванием спинок сидений, разделенных в пропорции 40:20:40. DBX способен буксировать прицеп массой до 2,7 тонны.

Aston Martin наладит выпуск DBX на заводе в Сент-Атан и планирует собирать сначала по 5000 кроссоверов в год, постепенно наращивая объем до 15 тысяч. США, Ближний Восток и Китай являются главными рынками для Aston Martin DBX, для каждой страны определен точный объем доступных для продажи машин. Рекомендованная производителем стоимость базовой модели для Британии – 158 тысяч фунтов, для Германии – 193 500 евро, а для США – 189 900 долларов. Прием заказов уже начался, а машины клиенты начнут получать во втором квартале 2020 года. Впоследствии гамма DBX будет дополнена гибридной модификацией и, возможно, версией с битурбомотором V12.

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