Минимум маскировочной пленки свидетельствует о том, что баварский конкурент Mercedes-Benz EQS уже почти готов.

Слухи о BMW 7-серии с электрической силовой установкой уже несколько лет смущают поклонников марки и автомобильные СМИ. Наконец имеем подтверждение того, что вскоре флагманский седан баварской марки станет "голубым".

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Шпионские снимки седана BMW на автовозе, опубликованные порталом Carscoops, демонстрируют несколько важных характерных особенностей, отличающих батарейную версию модели от машины с ДВС. Во-первых, на переднем левом крыле машины заметен люк зарядного гнезда. Маскировки на передних и задних фарах свидетельствует, что электрическая версия "семерки" будет иметь иную оптику. Наконец, на передней дверце машины есть наклейка с надписью "Электрический тестовый автомобиль". Все сходится. Кроме названия – обозначение BMW i7 пока официально не подтверждено. Не известны и сроки появления машины на рынке.

Фото: электрический BMW 7 серии / Carscoops

По слухам, замену для шестого поколения флагманского седана, который выпускается с 2015 года, производитель планирует провести в 2022 году. Однако пока не ясно, является ли электрокар, который попал на глаза шпионам, электрической версией актуальной модели или ее преемником. Также есть информация о том, что баварский седан будет иметь мощность в 650+ сил и запас хода более 700 км.

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