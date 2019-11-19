Видео появилось в соцсети Фейсбук.

На видео видно, что Porsche Panamera 4E Hybrid Sport-Turismo имеет красные транзитные номера, то есть только поступила в распоряжение полиции. Автомобиль раскрашен в ливрею патрульной полиции и имеет номер 0007.

Аналогичный автомобиль на сайте официального дилера немецкой марки в Украине стоит от 3 178 480 грн. Он может разгоняться до сотни за 4,6 с и имеет максимальную скорость 275 км/ч. Этот гибрид общей мощностью 462 л.с. имеет очень незначительный расход топлива – всего 2,5 л на 100 км.

Напомним, что на украинских дорогах появятся новые радары контроля скорости.