20 ноября полиция добавляет еще 57 участков, на которых будет контролироваться скорость движения автомобилей с использованием радаров TruCAM.

Таким образом, всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках.

Полиция также напомнила о подходах, согласно которым осуществляет фиксацию:

на сайте и в соцсетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;

на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;

в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

В полиции также напомнили, что превышение безопасной скорости движения – это одна из первых причин ДТП на дорогах Украины за 2019 год. Поэтому прежде чем вовсю давить на педаль газа – думайте о последствиях.

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Также в полиции сообщили, что с начала использования прибора (октябрь 2018) патрульные привлекли к ответственности более 350 тысяч нарушителей.

Где стоят полицейские радары (карта):

Таблица расположения всех радаров TruCam (новые выделены красным) – по ссылке.

Напомним, что в Киеве стали чаще эвакуировать нарушителей парковки.