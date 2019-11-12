К официальной статистике Нацональной полиции можно относиться по-разному. Некоторые эксперты склонны ей не доверять. Но альтернативы официальным данным пока нет.

По данным нацполиции распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в этом году в Украине прежде всего является превышение безопасной скорости движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает корреспондент.

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"Хотел бы заметить по поводу распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в этом году, которые непосредственно стали предпосылками тех последствий, о которых я вам уже рассказал. Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования – более 22%, нарушение правил проезда перекрестков – почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%, и управление в состоянии опьянения – 5%" – сказал Билошицкий. При этом по данным полиции из-за управления неисправными техническими средствами происходит лишь 0,1% ДТП

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По его словам, среди самых распространенных ДТП по видам, которые произошли в этом году, является столкновение, наезд на транспортное средство, которое стоит, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с переброской транспортного средства.