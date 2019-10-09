Техническая неисправность автомобиля действительно может привести к ДТП. Так сколько же аварий возникает из-за использования неисправных автомобилей? Ответ на этот вопрос в официальной статистике Национальной полиции Украины.

Достоверность официальной статистики Национальной полиции Украины у некоторых экспертов вызывает сомнения. Однако пока она является единственным официальным источником информации по поводу причин ДТП. Во всяком случае, альтернативных данных по количеству ДТП и причинам их возникновения – нет.

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Сейчас на официальном сайте национальной полиции доступна статистика по ДТП начиная с 2017 года. С нее и начнем:

Всего в 2017 году в Украине произошло 162 526 ДТП. Из них всего 198 ДТП произошло "по вине водителей автотранспорта сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС". Получается, что из-за неисправности транспортных средств в 2017 году произошло не более 0,1% от всех ДТП.

В 2018 году в Украине произошло 150 120 ДТП (на 7,6% меньше чем в 2017). Количество аварий случившихся "по вине водителей автотранспорта сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС" – 187. То есть процент аварий, возникших из-за технической неисправности такой же – не более 0,1%.

За 9 месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 ДТП (по сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года общее количество ДТП увеличилось на 6,2%). "По вине водителей автотранспорта сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС" за 9 месяцев текущего года состоялось 103 ДТП. То есть, технические проблемы стали причиной чуть менее 0,1% ДТП.

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Данные официальной статистики Национальной полиции Украины в открытом доступе и доступны по ссылке