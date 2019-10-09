Технічна несправність автомобіля дійсно може призвести до ДТП. То скільки ж аварій виникає через використання несправних авто? Відповідь на це питання є у офіційній статистиці Національної поліції України.

Достовірність офіційної статистики Національної поліції України у деяких експертів викликає сумніви. Проте наразі вона є єдиним офіційним джерелом інформації з приводу причин ДТП. У всякому разі, альтернативних даних по кількості ДТП та причинам їх виникнення – немає.

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Зараз на офіційному сайті національної поліції доступна статистика з ДТП починаючи з 2017 року. З неї і почнемо:

Загалом у 2017 в Україні відбулось 162 526 ДТП. З них усього 198 ДТП відбулось "з вини водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ". Виходить, що через несправність транспортних засобів у 2017 році відбулось трохи більше 0,1% від усіх ДТП.

У 2018 році в Україні відбулось 150 120 ДТП (на 7,6% менше ніж у 2017). Кількість аварій що відбулась "з вини водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ" – 187. Тобто відсоток аварій, що виникли через технічну несправність такий самий – трохи більше 0,1%.

За 9 місяців 2019 року в Україні відбулось 114 769 ДТП (у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями 2018 року загальна кількість ДТП збільшилась на 6,2%). "З вини водіїв автотранспорту супутніми причинами скоєння яких є технічні несправності ТЗ" за 9 місяців поточного року відбулось 103 ДТП. Тобто, технічні проблеми стали причиною трохи менше 0,1% ДТП.

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Данні офіційної статистики Національної поліції України є у відкритому доступі і доступні за посиланням http://patrol.police.gov.ua/statystyka/