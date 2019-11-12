До офіційної статистики Нацонального поліції можна ставитися по-різному. Деякі експерти схильні їй не довіряти. Але альтернативи офіційним даними поки що немає.

За даними нацполіції, найпоширенішою причиною дорожньо-транспортних пригод в цьому році в Україні перш за все є перевищення безпечної швидкості руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час виступу на Міжнародному конгресі з безпеки на транспорті, передає кореспондент УНН.

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"Хотів би зауважити з приводу поширених причин дорожньо-транспортних пригод в цьому році, які безпосередньо стали передумовами тих наслідків, про які я вам уже розповів. Це, перш за все, перевищення безпечної швидкості руху. У нас це 34% всіх ДТП з постраждалими. Порушення правил маневрування – більше 22%, порушення правил проїзду перехресть – майже 8,5%, недотримання безпечної дистанції – 7,5%, порушення проїзду на пішохідному переході – 6%, і керування в стані сп'яніння – 5%", – сказав Білошицький. При цьому через керування несправними технічними засобами відбувається лише 0,1% ДТП.

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За його словами, серед найпоширеніших ДТП за видами, які трапилися в цьому році, є зіткнення, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода і з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.