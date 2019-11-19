Від 20 листопада поліція додає ще 57 ділянок, на яких буде контролюватись швидкість руху автомобілів з використанням радарів TruCAM.

Таким чином, всього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках.

Поліція також нагадала про підходи, згідно з якими здійснює фіксацію:

на сайті та у соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;

на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

В поліції також нагадали, що перевищення безпечної швидкості руху — це одна з найперших причин ДТП на дорогах України за 2019 рік. Тому перш ніж щосили тиснути на педаль газу — думайте про наслідки.

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Також в поліції повідомили, що з початку використання приладу (жовтень 2018) патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тисяч порушників.

Де стоять поліцейські радари (карта):

Таблиця розташування усіх радарів TruCam (нові виділені червоним) – за посиланням.

Нагадаємо, що в Києві почали частіше евакуювати порушників паркування.