Стало більше евакуаторів, а також інспектори з паркування почали працювати без поліції.

З 11 листопада працівники поліції не завжди беруть участь у евакуації автомобілів, які стоять з порушенням правил дорожнього руху у столиці України. З цими обов'язками справляються працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Одна з головних причин – збільшення кількості евакуаторів.

За його словами, загалом із 11 листопада 2019 року інспектори самостійно евакуювали 37 автомобілів.

"Інспектори з паркування, виявивши автомобіль, який заважає руху транспорту або створює небезпеку для учасників руху, виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення правил зупинки та стоянки. Після цього авто евакуйовують", – пояснив Микола Поворозник.

Читайте також: на Хрещатику встановили антипаркувальні напівсфери

Він зазначив, що з 11 листопада 2019 року КП "Центр організації дорожнього руху" використовує для евакуації не лише комунальні навантажувачі, але й приватний транспорт. Окрім того, 12 листопада 2019 р. Київська міська рада прийняла рішення, що для зберігання евакуйованих авто можна використовувати і приватні штрафмайданчики. Адже комунальні вже переповнені від автомобілів порушників.

Поки що "автомобілі переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути своє авто власник може після сплати штрафу", – підкреслив Микола Поворозник.

"Загалом за період із 02.07.2019 до 10.11.1019 інспектори з паркування винесли 3843 постанови на загальну суму 1 475 880 грн. Якщо це єдиний метод навчити водіїв не порушувати правила дорожнього руху, то ми будемо використовувати його", – підкреслив Микола Поворозник.

Нагадаємо, що у Німеччині збільшили штрафи за неправильне паркування.