Відтепер залишити машину на тротуарі головної вулиці столиці буде проблематично.

Працівники комунального підприємства “Київтранспарксервіс" встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику. Цими пристроями облаштовані ділянки вулиці від будинку Профспілок до Главпоштамту та на розі з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

"Завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів вдасться поліпшити безпеку руху пішоходів, а також збільшити пропускну спроможність центральної вулиці столиці", - говориться в повідомленні "Київтранспарксервісу".

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Щоб залишити автомобіль на Хрещатику, можна скористатись двома платними стоянками – в ЦУМі та майданчиками поблизу готелю "Дніпро" навпроти Європейської площі.

Готель “Дніпро” (Київ).

Більше місць для паркування в Києві доступно за інтерактивною картою паркування.