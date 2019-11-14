Теперь оставить машину на тротуаре главной улицы столицы будет проблематично.

Работники коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" установили антипарковочные полусферы на Крещатике. Этими устройствами оснащены участки улицы от дома Профсоюзов до Главпочтамта и на углу с Аллеей Героев Небесной Сотни.

"Благодаря установке антипарковочных барьеров удастся улучшить безопасность движения пешеходов, а также увеличить пропускную способность центральной улице столицы", – говорится в сообщении "Киевтранспарксервиса".

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Чтобы оставить автомобиль на Крещатике, можно воспользоваться двумя платными стоянками – в ЦУМе и площадками возле гостиницы "Днепр" напротив Европейской площади.

Гостиница "Днепр" (Киев).

Больше мест для парковки в Киеве доступно на интерактивной карте парковки.