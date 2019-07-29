По карте можно найти муниципальные, коммерческие и даже бесплатные стоянки.

С активизацией эвакуаторов в Киеве для столичных водителей возникла проблема поиска легальных мест парковки. Найти их можно по интерактивной карте информационно-аналитической системы "Имущество".

Карта управляется слоями, которые можно выбирать. Например, пользователь выбирает, интересуют ли его парковки центральной части или всего Киева. Далее можно выбрать муниципальные стоянки, коммерческие (с платой за пребывание) или бесплатные (вблизи торговых или бизнес-центров. Есть также перехватывающие (на въездах в город).

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Выбрав стоянку на карте, можно узнать ее владельца, количество мест, порой – тариф за час парковки.

Правда, информации о наличии свободных мест на этих стоянках нет, хотя в таблице характеристик она предусмотрена.

Напомним, что эта карта покажет, откуда эвакуировали автомобиль-нарушитель парковки.