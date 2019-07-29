За картою можна знайти муніципальні, комерційні та навіть безкоштовні стоянки.

З активізацією евакуаторів в Києві для столичних водіїв виникла проблема пошуку легальних місць паркування. Знайти їх можна за інтерактивною картою інформаційно-аналітичної системи "Майно".

Карта керується шарами, які можна обирати. Наприклад, користувач обирає, чи його цікавлять парковки центральної частини, чи всього Києва. Далі можна обрати муніципальні стоянки, комерційні (з платою за перебування) чи безкоштовні (поблизу торгових чи бізнес-центрів. Є також перехоплюючі (на в'їздах в місто).

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Обравши стоянку на карті, можна дізнатись її власника, кількість місць, деколи – тариф за годину паркування.

Щоправда, інформації про наявність вільних місць на цих стоянках нема, хоча в таблиці характеристик вона передбачена.

Нагадаємо, що ця ж карта покаже, звідки евакуювали автомобіль-порушник паркування.