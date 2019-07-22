Незважаючи на масові евакуації автомобілів біля торгових центрів, загальна кількість переміщених автомобілів поки що не вражає.

З 15 по 21 липня 2019 року співробітниками комунального підприємства ЦОДР переміщено на спеціальний майданчик 48 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

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Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України “Про виконавче провадження”.

Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби висвічують на табло по м. Києву, також її можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

Нагадаємо, що штрафмайданчики в Києві вже переповнені.