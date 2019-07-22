Несмотря на массовые эвакуации автомобилей возле торговых центров, общее количество перемещенных автомобилей пока что не впечатляет.

С 15 по 21 июля 2019 года сотрудниками коммунального предприятия ЦОДД перемещены на специальную площадку 48 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

Читайте также: как работают эвакуаторы возле ТЦ Ocean Plaza

Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУоАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (Совершение ДТП), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.

Информацию о временно задержанных транспортных средствах высвечивают на табло по г. Киеву, также ее можно получить, позвонив по номеру 102.

Напомним, что штрафплощадки в Киеве уже переполнены.