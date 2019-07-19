За первый день работы на штрафплощадку перемещено 9 автомобилей, еще 20 водителей оштрафованы.

Столичная полиция и Центр организации дорожного движения второй день проводят операцию по очистке полосы общественного транспорта от неправильно запаркованных автомобилей возле станции метро Лыбидская и ТРЦ Ocean Plaza.

Автомобили, которые долго стоят без владельцев, забирают эвакуаторы. А если водитель в автомобиле, то полиция на него накладывает штраф в размере 510 грн.

Таким образом, полоса для общественного транспорта и остановка для него расчищается от запаркованного транспорта. А так и пробки на этом участке, которые ранее были постоянными, уменьшаются.

Напомним, что эвакуаторы также активно работают на бульваре Шевченко.