За перший день роботи на штрафмайданчик переміщено 9 автомобілів, ще 20 водіїв оштрафовано.

Столична поліція та Центр організації дорожнього руху другий день проводить операцію з очищення смуги громадського транспорту від неправильно запаркованих авто поблизу станції метро Либідська та ТРЦ Ocean Plaza.

Ті автомобілі, які довго стоять без власників, забирають евакуатори. А якщо водій в автомобілі є, то поліція на нього накладає штраф в розмірі 510 грн.

Таким чином, смуга для громадського транспорту та зупинка для них очищується від запаркованого транспорту. Відповідно затори на цій ділянці, які раніше були постійними, зменшуються.

Нагадаємо, що евакуатори також активно працюють на бульварі Шевченка.