Однак в порівнянні з німецькими зарплатами вони не виглядають надто високими.

Штрафи вступлять в силу з початку 2020 року. Зокрема, за зупинку в другій смузі або паркування на тротуарі чи велосипедній доріжці німецький порушник змушений буде сплатити 100 євро (поки що штраф за аналогічне порушення – 55 євро).

100 євро – це приблизно 3% від середньої зарплати в Німеччині. В Україні штраф за неправильну парковку у 255 гривень становить 2,5% середньої заробітної плати. Тобто раніше в Німеччині штрафи були вдвічі більшими ніж, в Україні, однак порушників було небагато!

Якщо в результаті неправильного паркування в Німеччині створені перешкоди учасникам руху, чи машина залишена більш ніж на годину, порушник може отримати не лише штраф, але й заборону на керування.

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Використання технічної смуги (для машин швидкої чи поліції) обійдеться порушникам від 200 до 320 євро та заборону водіння протягом двох місяців.

Однак не штрафами єдиними – є і хороші новини. Німецькі депутати узаконили можливість пересування легкових авто на смугах громадського транспорту, якщо в салоні знаходиться мінімум троє осіб. Таким чином влада намагається стимулювати громадян домовлятися про спільні поїздки.

Нові номерні знаки будуть використовуватись для каршерінгових машин. Вони дозволять паркуватися в більшій кількості місць.

Нагадаємо, що в столиці європейського міста не знайшли жодного порушника паркування.