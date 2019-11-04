За кожного "Лося" місцевий житель давав українцю 10 євро.

Активіст руху "Зупини Лося" вивчає досвід столиці Естонії – Таллінна. Разом з місцевим жителем він вивчає місцеві способи паркування та ціни.

Як і в Києві, вартість паркування в Таллінні залежить від району міста – в спальних районах менше, в центрі та старому місті – більше (до 6 євро). Щоб залишити машину в торговому центрі, треба її зареєструвати.

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А ще в Таллінні існує система, коли власники квартир в центрі міста здають свої паркувальні місця вдень тим, хто приїжджає у справах у їх район. За допомогою мобільного додатку можна знайти вільне місце в дворі і на деякий час залишити там свою машину. Таким чином гість отримує більш дешеву парковку, а власник машиномісця – додатковий дохід. Втім, якщо без доволу припаркувати своє авто на чужому місці, місцеві жителі викличуть поліцію і та випише штраф – 57 євро.

Протягом двох днів перебування в Таллінні українець не побачив жодного паркуваьного "лося", тобто не заробив жодного євро від жителя естонської столиці.

Нагадаємо, що найдорожче паркувальне місце в світі продали за мільйон доларів.